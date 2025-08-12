Richard Ríos, 90 minutos y clasificación del Benfica a playoffs de Champions; se medirá con Durán

El Benfica de Portugal selló su boleto a los playoffs de la Liga de Campeones tras imponerse con autoridad 2-0 al Niza en el Estádio da Luz, resultado que completó un marcador global de 4-0 luego de su victoria por idéntico marcador en el partido de ida en suelo francés.
La noche en Lisboa tuvo un protagonista colombiano: Richard Ríos, quien fue titular, jugó los 90 minutos y se consolidó como uno de los jugadores más destacados del encuentro. El volante no solo cumplió en la marca, sino que se encargó de todas las pelotas quietas, mostrando personalidad y liderazgo en un equipo que apunta a grandes cosas esta temporada. Sin recibir amonestaciones y con un juego limpio, Ríos sigue ganando protagonismo en la plantilla de las Águilas.