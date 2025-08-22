Benidorm: la transformación de un pueblo pesquero en la capital de los rascacielos de España

De acuerdo con la BBC, en los años 50, Benidorm era apenas un pequeño pueblo pesquero de la Costa Blanca, con unos 3.500 habitantes. Hoy es un referente mundial del turismo de sol y playa y la segunda ciudad del mundo con más rascacielos por habitante, solo superada por Nueva York.
El cambio comenzó en plena dictadura de Francisco Franco, cuando el régimen buscaba divisas para salir del aislamiento económico tras la Guerra Civil. El turismo apareció como una carta de salvación y, en Benidorm, la apuesta se convirtió en modelo.
El entonces alcalde, Pedro Zaragoza, desafió las normas sociales y religiosas de la época al autorizar el uso del bikini en sus playas. Fue un gesto polémico, pero decisivo para atraer a los turistas del norte de Europa, quienes encontraban en la localidad un lugar más abierto que el resto de la España franquista.