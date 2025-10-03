Video | Berke Ozer, el arquero que atajó el mismo penalti tres veces en la Europa League

El duelo entre La Roma y El Lille, por la segunda jornada de la Europa League, había transcurrido con normalidad. Sin mucho riesgo ni mucha adrenalina, los franceses iban arriba en el marcador por la diferencia mínima y parecía que nada más podría pasar hasta el pitazo final. Pero al minuto 80, el partido tomó un aire completamente diferente y el mundo presenció la gran hazaña del guardameta turco Berke Ozer que salvó el mismo penalti no una, ni dos, sino tres veces, ganándose la admiración del público y de sus compañeros. Le mostramos la sensacional actuación del guardameta.

Hakon Haraldsson abrió tempranamente el marcador para el club francés, anotando al minuto 6, y sentenciando lo que sería el marcador final para el compromiso. A pesar de los múltiples intentos de La Roma por descontar, no tuvieron una oportunidad real de gol hasta el minuto 80 del tiempo complementario. Una mano del argelino Aissa Mandi le otorgó un cobro desde el punto penal al club italiano, quien no desaprovechó para utilizar a su mejor hombre, Artem Dovbyk y descontar así por fin el marcador.

Frustrantes fueron los minutos siguientes al cobro, en que su lanzamiento era detenido por Ozer una y otra vez. El primer cobro con potencia y perfil izquierdo fue lanzado al costado derecho, donde Berke lo atajó sin problema, pero el árbitro ordenó que se repitiera por invasión del área después de que el defensa Romain Perraud despejara el balón al tiro de esquina. Dovbyk volvió a cobrar con confianza y hambre de revancha por el primer cobro fallido, esta vez con más potencia pero al mismo palo. Increíblemente, Berke achicó como de memoria, pero el cobro debió ser repetido porque el árbitro consideró que se había adelantado de su línea demasiado pronto. La tercera sería la vencida para La Roma, pero Ozer más calmado que nunca, rebotaba de lado a lado con la confianza de las dos atajadas iniciales. Esta vez fue el argentino Matías Soulé quien se posicionó de frente al arco buscando un resultado distinto. Soulé cambió de palo, pero tampoco pudo llevarla al fondo de la red, pues con una impresionante estirada, Ozer salvó al Lille por última vez. Nadie podía creer la osadía del arquero turco, que entre abrazos de sus compañeros se llevó toda la admiración del equipo y salvó el triunfo para los franceses.