Bernie Moreno, de origen colombiano, impulsa proyecto para eliminar la doble ciudadanía en Estados Unidos

Parece contradictorio viniendo de un estadounidense de origen colombiano, pero así es. El senador republicano Bernie Moreno, quien nació en Bogotá, pero que desde los cinco años vive en Estados Unidos, presentó en el Congreso de ese país un proyecto de ley para eliminar la doble ciudadanía.
La iniciativa, denominada Exclusive Citizenship Act of 2025 (Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025, por su traducción al español), busca que quienes tengan otra ciudadanía además de la estadounidense deban elegir una de las dos, y establece que cualquier ciudadano de ese país que desee tener otra nacionalidad renunciaría automáticamente a la de EE. UU.