Bésame representa un cambio de tono respecto a sus colaboraciones anteriores. Mientras La tortura hablaba del deseo no correspondido desde una perspectiva de desamor, este nuevo tema es una afirmación emocional con tintes de compromiso .

“Somos artistas muy intervencionistas. Ella me manda audiolibros y yo intento resumir. Ha sido muy bonito porque logramos crear algo que se siente auténtico para los dos”, explicó Sanz en entrevista con Billboard. “Después de hacer una canción como La tortura , había que encontrar algo que no resultara evidente, pero que al mismo tiempo supiera dulce”.

“No lo pienses tanto y bésame, que se acaben los misterios”, canta Sanz en el estribillo, acompañado por Shakira en una letra que conjuga ternura, urgencia y humor. El madrileño compartió en Instagram un verso que luego se descubrió como parte de la canción: “Ni con todo el café de Colombia me quito tu aroma”, revelando así la intimidad lírica del proyecto.

La relación entre Shakira y Alejandro Sanz se remonta a 2005, cuando La tortura los convirtió en los primeros artistas en cantar en español en los MTV Video Music Awards, abriendo camino para futuras colaboraciones latinas en escenarios internacionales.

En 2007 grabaron Te lo agradezco, pero no, reafirmando una química que no ha hecho más que consolidarse con los años. “Yo siempre bromeaba con ella: ‘Haces canciones solo con los muchachos guapos y talentosos’. Pero no encontrábamos el tema con el que ambos nos sintiéramos identificados. Hasta ahora”, recordó Sanz.

Con Bésame, ambos artistas celebran dos décadas de complicidad musical, una amistad inquebrantable y una sensibilidad compartida que los sigue convirtiendo en referentes de la música en español. Como dijo el propio Alejandro Sanz poco antes del lanzamiento: “Esto es solo una primera parte de lo que va a pasar”.