En un partido frenético por la Jornada 15 de LaLiga, el Real Betis cayó por 5-3 ante el Barcelona. A pesar de la contundente derrota, el delantero colombiano Juan Camilo “Cucho” Hernández se destacó al firmar uno de los goles del Betis, alcanzando un hito significativo en su cuenta personal. El encuentro fue una montaña rusa de emociones, dominado principalmente por el Barcelona y su figura, Ferrán Torres (autor de un triplete). Mientras el Barça encarrilaba la goleada (con tantos de Torres, Bardagji y Yamal), el “Cucho” Hernández fue quien puso el cierre definitivo al marcador.

Aunque el Betis se había adelantado primero con un gol de Antony (6’), el equipo sevillano tuvo que esperar hasta los minutos finales para volver a celebrar. Después de que Diego Llorente anotara el 5-2 (85’), la oportunidad de reducir aún más la diferencia llegó con un penalti.