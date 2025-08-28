x

“No merece título ni de la Universidad que graduó a la Peliteñida de Betty la Fea”; el curioso ataque de Uribe a Petro

En la mañana, el presidente Gustavo Petro defendió a la jueza Sandra Heredia —a cargo del juicio al expresidente Álvaro Uribe— de los ataques en su contra. En respuesta, el líder del Centro Democrático le respondió con un mensaje que desató polémicas: ¿es gracioso?

  • Lo hizo en un trino de X. Foto: EL COLOMBIANO
    Lo hizo en un trino de X. Foto: EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
hace 23 minutos
bookmark

La jueza Sandra Heredia —encargada del caso contra Álvaro Uribe Vélez— ha recibido decenas de críticas. Sin embargo, las que llamaron la atención del presidente Gustavo Petro fueron las que recibió Heredia de parte de académicos de la Universidad Externado de Colombia —alma máter del jefe de Estado—.

Lea también: Corte Suprema estudiará tutela que dejó en libertad a Álvaro Uribe

Esta mañana, el mandatario publicó un mensaje defendiendo a la jueza. Sin embargo, la respuesta del expresidente Álvaro Uribe tomó por sorpresa a varios. Esto fue lo que pasó.

Todo inició por un anuncio del periodista Daniel Coronell, quien compartió un video en su cuenta de X hablando sobre unas jornadas de análisis que se harán en el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Estas estarán a cargo de los docentes Yesid Reyes, Juan David Bazzani, Luis Páez y William Torres Tópaga. Según la página oficial de la universidad, citaron a varios profesores con el fin de tener distintos puntos de vista de análisis para el caso.

Lea aquí: Iván Cepeda abre un nuevo pulso judicial: denunciará a Uribe y a sus hijos por injuria, calumnia y amenazas

Coronell aseguró que respeta la libertad de cátedra, pero criticó el perfil de los docentes que liderarán las sesiones. “El profesor Yesid Reyes, a quien valoro y respeto muchísimo, había sido aproximado, antes de escribir, por gente allegada al expresidente Álvaro Uribe, e incluso invitado a conocerlo”, dijo.

Agregó, además, el perfil de otro de los ponentes: “Otro abogado, el doctor Mauricio Pava, que trabaja en la forma Pava Díaz Arana, en la cual Yesid Reyes figura como consultor, está sumando a la posibilidad de sumarse al equipo de asesoría del expresidente Álvaro Uribe con miras a la casación penal”, afirmó.

También habló sobre el doctor Juan David Bazzani, y aseguró que es socio de oficio de la exvicefiscal María Paulina Riveros, que fue la segunda en la Fiscalía General de la Nación, cuando el fiscal Néstor Humberto Martínez, principal testigo de Uribe en su caso, estaba al frente.

Además, según el periodista, Bazzani “es el abogado de la exvicefiscal Marta Mancera quien, junto con su jefe Francisco Barbosa, se empeñó en precluir el proceso contra Álvaro Uribe a través de dos fiscales que encontraron la negativa firme de dos juezas gracias a las cuales hay juicio y hay proceso hoy”.

Conozca: Álvaro Uribe renunció a la prescripción, ¿qué significa?

El presidente Petro citó el video, y aseguró: “Me entristece que la universidad liberal, de la que aprendí a ser librepensador ponga sus espacios al servicio de lo peor que he visto en el derecho colombiano, se pone a favor del ataque alevoso, que pseudojuristas y prensa han hecho de la jueza Sandra Heredia”.

Horas después llegó la contestación de Uribe, que resultó divertida para algunos usuarios de la red social X, donde fue publicado el mensaje. “Un presidente que solo respeta por miedo a bandidos que son sus benefactores no merece título ni de la Universidad que graduó a la Peliteñida de Betty la Fea”, dijo Uribe.

Mientras tanto, el juicio contra Álvaro Uribe continúa avanzando. El expresidente renunció a que el caso prescriba; un Tribunal le concedió libertad mientras se espera la decisión en segunda instancia de su caso; y la Corte Suprema está revisando el fallo que lo dejó en libertad.

