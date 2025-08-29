Más de 80 artistas, compositores y productores internacionales estarán en Provenza en septiembre, ¿por qué?

Este año, a Medellín volverá Beyond the Songcamp, el campamento de composición de Sony Music Publishing en Latinoamérica, reconocido por ser el evento más grande de este tipo en la región. Del 1 al 3 de septiembre, en Provenza, se reunirán más de 80 artistas, compositores y productores de diferentes países.

La primera edición de este campamento fue en 2021 y, desde entonces, la iniciativa se ha consolidado como una de las más relevantes para crear redes de trabajo e incentivar la creación musical.

En estos cinco años de historia, Beyond the Songcamp ha reunido a autores, productores y artistas de países como Argentina, Chile, Brasil, México y Estados Unidos en la capital antioqueña. Aquí se han producido más de 40 canciones, incluyendo sincronizaciones para producciones como Medusa y Cindy la Regia en Netflix, así como proyectos de Televisa.

En esta ocasión, los invitados se reunirán en siete estudios ubicados en Provenza para darle rienda suelta a la creatividad. El campamento estará dividido en tres momentos centrales. Uno de ellos es el de composición: en estudios aliados como Wayti Records, Entre Familia, El Señorazo y Santo Sonido, los participantes tendrán sesiones de creación junto a artistas consolidados. Yeison Jiménez, Boza, Zaider, Lagos, Bellakath, Gusi y Jorge Villamizar harán parte de estos espacios.