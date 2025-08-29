x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Más de 80 artistas, compositores y productores internacionales estarán en Provenza en septiembre, ¿por qué?

En septiembre, el sector de El Poblado se convertirá en un distrito creativo gracias a la realización de Beyond the Songcamp, un evento internacional de la industria musical.

  • Beyond the Songcamp será del 1 al 3 de septiembre. FOTO El Colombiano
    Beyond the Songcamp será del 1 al 3 de septiembre. FOTO El Colombiano
El Colombiano
El Colombiano
hace 30 minutos
bookmark

Este año, a Medellín volverá Beyond the Songcamp, el campamento de composición de Sony Music Publishing en Latinoamérica, reconocido por ser el evento más grande de este tipo en la región. Del 1 al 3 de septiembre, en Provenza, se reunirán más de 80 artistas, compositores y productores de diferentes países.

Entérese: Sabrina Carpenter lanza su nuevo álbum, Man’s Best Friend

La primera edición de este campamento fue en 2021 y, desde entonces, la iniciativa se ha consolidado como una de las más relevantes para crear redes de trabajo e incentivar la creación musical.

En estos cinco años de historia, Beyond the Songcamp ha reunido a autores, productores y artistas de países como Argentina, Chile, Brasil, México y Estados Unidos en la capital antioqueña. Aquí se han producido más de 40 canciones, incluyendo sincronizaciones para producciones como Medusa y Cindy la Regia en Netflix, así como proyectos de Televisa.

En esta ocasión, los invitados se reunirán en siete estudios ubicados en Provenza para darle rienda suelta a la creatividad. El campamento estará dividido en tres momentos centrales. Uno de ellos es el de composición: en estudios aliados como Wayti Records, Entre Familia, El Señorazo y Santo Sonido, los participantes tendrán sesiones de creación junto a artistas consolidados. Yeison Jiménez, Boza, Zaider, Lagos, Bellakath, Gusi y Jorge Villamizar harán parte de estos espacios.

Beyond the Songcamp también incluirá una programación educativa compuesta por paneles y conversatorios con expertos de la industria, como la ejecutiva musical Mónica Jordan y el creador de contenido Dímelo King.

Por último, durante la semana del evento habrá tres tarimas en las que se presentarán artistas nacionales e internacionales. Estarán ubicadas en las discotecas Provenza, Bar 903 y Medallo. Por primera vez en la historia del evento, estos espacios serán abiertos al público.

En 2024, 85 personas hicieron parte de esta iniciativa, que ha recibido a productores de talla internacional como Jhonny Goldstein (Black Eyed Peas, John Legend, Ozuna) y Michael Brun (J Balvin, Arcade Fire, Nicki Nicole), así como a artistas como Luis Alfonso, Hamilton y Monsieur Periné.

Le puede interesar: Sting fue demandado por sus excompañeros de The Police, ¿qué pasó?

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida