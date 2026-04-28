“Nunca recibí una orden del presidente”, Billy Escobar tras su salida de Supersociedades

La salida de Billy Escobar de la Superintendencia de Sociedades fue por lo menos sorpresiva. El propio exfuncionario asegura que no obedeció a presiones externas ni a movimientos políticos, pese a que los rumores apuntaron a esas versiones. Escobar insiste en que se trató de una decisión personal, tomada tras cumplir las metas que se había trazado desde su llegada en 2021.
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En entrevista con EL COLOMBIANO, el exsuperintendente abordó temas clave como su futuro profesional, la autonomía que tuvo durante el gobierno de Gustavo Petro y la situación de Monómeros, donde confirmó el interés de Colombia en participar, aunque la decisión final depende de Venezuela.