La millonada detrás de ‘Olvídala’: Alberto Mercado confesó cuánto le ha generado componer el clásico del Binomio de Oro

Olvídala es uno de los vallenatos más icónicos de la agrupación vallenata Binomio de Oro, cuyo compositor fue Alberto ‘Tico’ Mercado, quien se inspiró en una historia personal de desamor.
Con las voces de Jorge Celedón y Jean Carlos Centeno, este clásico de 1999 todavía pone a bailar y beber a los amantes de este género musical folclórico y tradicional de la región Caribe colombiana.
“¿Cómo hago compañero pa’ decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente”, así comienza este himno que a la fecha tiene más de 398 millones de reproducciones en YouTube con el canal de Codiscos.