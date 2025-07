Las nueve vidas de Ozzy Osbourne, la biografía del cantante se podrá ver en Colombia

Soy una persona más consciente, me preocupa profundamente mi audiencia. Creo que soy el hombre más afortunado del mundo en el sentido de poder tener esta aprobación, esta carrera tan larga junto a mi mujer, quien es parte de la carrera, me dirige y me maneja en ese sentido.

He tenido la mejor vida que alguien haya podido tener, es decir, salí de la nada y toque la riqueza y todo a través de la profesión que amo, la que me ha abierto puertas, de tantas maneras, que luego la veo y realmente es difícil de creer. Mi mujer en este sentido ha colaborado enormemente.

Todos tenemos arrepentimientos. Esas cosas de las que te arrepientes también me hacen quien soy hoy. Toda persona tiene algo de lo que arrepentirse, pero yo no dejó que esto domine mi vida, no me rige.