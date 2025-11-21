Black Friday 2025 en Colombia: recomendaciones para aprovechar ofertas y evitar estafas a la hora de comprar

El Black Friday vuelve a encender los motores del comercio colombiano. Con miles de promociones en línea y en tiendas físicas, esta jornada se ha convertido en la puerta de entrada a la temporada navideña.
Pero así como crecen las ofertas, también se multiplican las estafas, suplantaciones y falsas promociones en internet, aprovechando el alto volumen de transacciones que mueve el país en apenas unos días.
Solo para entender la magnitud del fenómeno: entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre del año pasado se emitieron más de 77 millones de facturas electrónicas, por un valor cercano a $46,2 billones, según el Centro de Monitoreo de Factura Electrónica de la Dian.