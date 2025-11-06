Black Friday 2025 en Colombia: fechas, descuentos y tiendas que participarán en la gran jornada de compras

El Black Friday se ha convertido en una cita obligada para millones de consumidores colombianos. Este evento, nacido en Estados Unidos como una estrategia para reactivar el comercio tras el Día de Acción de Gracias, se ha consolidado en el país como la jornada de descuentos más esperada del año. En 2025, el Black Friday se celebrará el viernes 28 de noviembre, aunque los colombianos podrán aprovechar promociones desde mediados de mes y hasta el lunes 1 de diciembre, cuando se realiza el tradicional Cyber Monday. Este periodo marca oficialmente el arranque de las compras navideñas, con rebajas tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales. Puede leer: Los colombianos gastaron $2 billones en sus compras de Black Friday y Cyber Monday, ¿qué compraron?

Fechas y duración del Black Friday 2025 en Colombia

Aunque la jornada central será el viernes 28 de noviembre, las ofertas se extenderán durante todo el fin de semana. Grandes cadenas como Grupo Éxito y Falabella incluso han anunciado campañas anticipadas denominadas Black Days. -Jornada central: viernes 28 de noviembre de 2025. -Extensión: hasta el lunes 1 de diciembre (Cyber Monday). -Ofertas anticipadas: desde el 14 de noviembre en tiendas como Éxito y Falabella. El Grupo Éxito adelantará sus promociones entre el 14 de noviembre y el 2 de diciembre, con descuentos en tecnología, electrodomésticos, moda y mercado. Falabella, por su parte, prolongará sus rebajas hasta el 3 de diciembre, ofreciendo opciones tanto en tiendas físicas como online. Cabe recordar que Colombia también celebra un Black Friday de mitad de año, que en 2025 se realizó entre el 30 de mayo y el 1 de junio, fortaleciendo el calendario comercial con dos momentos clave para el consumo. En contexto: ¿Los colombianos viven endeudados? 70% de lo que gastan se financia con préstamos, revela Raddar

Desde su llegada al país en 2014, el Black Friday ha dinamizado la economía nacional y fortalecido el comercio electrónico.

Tiendas con los mejores descuentos del Black Friday 2025

Las promociones de esta edición oscilarán entre el 20% y el 70%, dependiendo de la categoría. Entre los protagonistas del evento estarán: -Falabella: rebajas en tecnología, electrohogar, moda, belleza y muebles. -Grupo Éxito: descuentos en celulares, televisores (LG, Samsung, Hisense), electrodomésticos, moda y mercado. -Lenovo: promociones en computadores portátiles, de escritorio y accesorios tecnológicos. -Amazon, Mercado Libre y Linio: ampliarán la oferta online con productos de hogar, moda, bienestar y servicios. -Tiendas de turismo y moda: ofrecerán planes vacacionales, tiquetes y hospedajes con rebajas que rondan el 60%. Conozca más: Black Friday: ¿cuál es el origen del esperado día de descuentos?

Tecnología y moda, las categorías más buscadas por los colombianos