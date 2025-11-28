Así puede aprovechar el Black Friday con el dólar más barato; bajan los precios de tecnología, ropa y viajes

Llegó el Black Friday, una de las fechas más esperadas por los compradores gracias a los fuertes descuentos en tecnología, ropa y calzado. Este año, además, el panorama es más favorable, pues el dólar está en $3.773,60, el nivel más bajo en cinco años para un 28 de noviembre. Si se compara con la TRM de 2024, que se ubicaba en $4.406,16, las compras de ciertos productos pueden salir hasta un 14,3 % más baratas.
Para entender mejor este impacto en el bolsillo, se hizo una comparación de precios de ocho productos de tecnología, ropa y calzado, las categorías más buscadas en Black Friday. Los cálculos se realizaron con los valores en dólares publicados en las tiendas oficiales de Apple, Adidas y Amazon, lo que permite dimensionar de forma real cómo la tasa de cambio favorece las compras este año.
Le puede interesar: Black Friday: el 53% de los colombianos gastará más de $500.000, según encuesta de Fenalco