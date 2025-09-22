Blessd, la cuota musical colombiana en la ceremonia del Balón de Oro

El anuncio lo hizo el mismo artista en sus redes sociales. “Preparado para ser deslumbrado. Bless en la ceremonia 69 del Balón de Oro. Performance exclusivo en la Alfombra Roja. París 22 de septiembre”, escribió el artista antioqueño.

Para nadie es un secreto la pasión futbolera de Blessd y estar presente en este, uno de los eventos más importantes del fútbol mundial, es todo un logro en su carrera.

Se sabe que el artista cantará, como lo dijo él mismo, en la alfombra roja y que su horario será desde las 12:00 del medio día (hora colombiana).

Por ahora se desconoce cuánto tiempo tendrá el artista para cantar en la alfombra roja, mientras llegan las estrellas futboleras, y si compartirá presentación con alguien más.