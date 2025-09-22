x

Blessd, la cuota musical colombiana en la ceremonia del Balón de Oro

El artista paisa confirmó su participación en la gala que se transmitirá este lunes 22 de septiembre en todo el mundo.

    Blessd anunció que estará cantando en la alfombra roja de la ceremonia del Balón de Oro. FOTOS Cortesía y Getty
Claudia Arango Holguín
Tendencias

hace 37 minutos
El anuncio lo hizo el mismo artista en sus redes sociales. “Preparado para ser deslumbrado. Bless en la ceremonia 69 del Balón de Oro. Performance exclusivo en la Alfombra Roja. París 22 de septiembre”, escribió el artista antioqueño.

Para nadie es un secreto la pasión futbolera de Blessd y estar presente en este, uno de los eventos más importantes del fútbol mundial, es todo un logro en su carrera.

Se sabe que el artista cantará, como lo dijo él mismo, en la alfombra roja y que su horario será desde las 12:00 del medio día (hora colombiana).

Por ahora se desconoce cuánto tiempo tendrá el artista para cantar en la alfombra roja, mientras llegan las estrellas futboleras, y si compartirá presentación con alguien más.

En cuanto a la ceremonia no se han dado los nombres de quienes tendrán a cargo los espectáculo musicales, pero desde hace varias semanas se viene rumorando que el rapero nigeriano Rema va a cantar en la gala.

En ceremonias anteriores se han presentado artistas como Andrea Bocelli, Raw Alejandro y el mismo Rema que fue criticado por ignorar a las mujeres futbolistas en los saludos que hizo al bajar del escenario.

Sobre el Balón de Oro

En una colaboración entre la UEFA y el Groupe Amaury, propietario de France Football y L’Équipe, el Balón de Oro de France Football premia a los mejores jugadores y jugadoras, porteros, jóvenes promesas, máximos goleadores y entrenadores de la temporada 2024/25, además de a los clubes del año y a un premio humanitario: el Premio Sócrates.

En 2025 se han añadido tres nuevas categorías para celebrar los logros de las jugadoras: el Trofeo Yashin femenino, el Trofeo Gerd Müller femenino y el Trofeo Kopa femenino.

