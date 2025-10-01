Los detalles de la denuncia contra Blessd por presunto secuestro y tortura: “Él dirigía todo (...) pateaba sillas, gritaba y me pegaba cabezazos”

El nombre de Stiven Mesa Londoño, conocido en el mundo artístico como Blessd, quedó envuelto en un proceso penal que hoy reposa en manos de la Fiscalía y que EL COLOMBIANO conoció en su totalidad.
La investigación, impulsada tras un fallo de tutela, se abrió por los hechos denunciados por Iván Andrés Galindo Navia, manager del reguetonero Pirlo (Jean Emanuel Cortés), quien acusa a Blessd y a su equipo de haberlo retenido contra su voluntad junto a otros integrantes de su staff, el 21 de mayo de 2024.