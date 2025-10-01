Los detalles de la denuncia contra Blessd por presunto secuestro y tortura: “Él dirigía todo (...) pateaba sillas, gritaba y me pegaba cabezazos”

El nombre de Stiven Mesa Londoño, conocido en el mundo artístico como Blessd, quedó envuelto en un proceso penal que hoy reposa en manos de la Fiscalía y que EL COLOMBIANO conoció en su totalidad. La investigación, impulsada tras un fallo de tutela, se abrió por los hechos denunciados por Iván Andrés Galindo Navia, manager del reguetonero Pirlo (Jean Emanuel Cortés), quien acusa a Blessd y a su equipo de haberlo retenido contra su voluntad junto a otros integrantes de su staff, el 21 de mayo de 2024.

¿Qué dice la declaración juramentada contra Blessd que tomó la Fiscalía?

En su declaración jurada del 11 de febrero de 2025, Galindo aseguró que todo sucedió tras la filmación del video WYA Remix Black and Yellow junto a J Abdiel, Izaak y Anuel AA, en Medellín. Aquel día Pirlo y su equipo fueron citados a la casa 27 de la parcelación Los Montes, en el sector Alto de las Palmas. Allí, asegura, se encontraron con Blessd, su jefe de seguridad Néstor, su mánager Santiago Jaramillo (Dímelo Jara) y varios hombres encapuchados.

Según Galindo, cuando entraron al hogar de Blessd los guardias de seguridad parecieron incomodarse. Y luego de hacer varias tomas (algo que tardó más de 7 horas), llegaron hombres desconocidos por la parte de atrás de la vivienda. Luego los obligaron a desnudarse y encerrarse en un baño. Lo más impactante es que Galindo aseguró ante la Fiscalía que Blessd fue la cabeza visible de todo el episodio: “Blessd dirigía, interrogaba, intimidaba, golpeaba”. Según su testimonio, el reguetonero los acusaba de haberse robado cadenas y relojes que semanas atrás habían desaparecido de su casa. “Me empezó a gritar fuertemente diciéndome que necesitaba que yo le devolviera las cadenas, los relojes. (...) Me decía que yo era un rata (...) Se ponía más alzado y se me acerca y me pega un cabezazo en la frente (...) pateaba las sillas, gritaba, se me acercaba y me decía groserías”. Galindo relató que, tras negarse a entregar sus teléfonos, uno de los encapuchados lo golpeó en el pecho y a su asistente, Juan Pablo Amézquita, le dieron un cachazo en la cabeza. “Sacaron pistolas y le apuntaron en la frente diciéndole que si se iba a hacer matar”, aseguró.

Declaración juramentada de Galindo. Foto: EL COLOMBIANO

Añadió que fueron obligados a entregar las contraseñas de sus celulares y someterse a interrogatorios bajo amenaza de muerte. “Me decían que me iban a cortar la lengua y los dedos, que yo era una rata y que estaba ácido”. En su versión, incluso trajeron a una supuesta enfermera para tomarles muestras de sangre y cotejarlas con rastros encontrados en la casa del artista. “La enfermera me chuzó dos veces sin encontrar la vena. Cuando por fin me sacó la sangre, Néstor (el jefe de seguridad) tomó el tubo y se lo guardó en su canguro, sin ponerlo con los demás”. Galindo recordó también las palabras que Dímelo Jara le habría dicho mientras le sacaban sangre: “Cuando me tocaba a mí, me dice DIMELO JARA, que hubo gordo, hágale rapidito que si usted no hizo nada, esa sangre no le va a salir positiva. Entonces el encapuchado me decía gordito tu estas estripado, estas caído”.

Declaración juramentada de Galindo. Foto: EL COLOMBIANO

El denunciante afirmó que en varios momentos pensó que no saldrían vivos: “Siempre eran constantes las amenazas de muerte del encapuchado diciéndome que arriba en la montaña iban a matarme y dejarme allá”. Según su testimonio, Blessd incluso le advirtió al dejarlo salir: “Yo sé que algún día nos vamos a encontrar. Tenga claro que yo voy por la suya (...) así que coja fuercita y venga por la mía”. Pirlo, el artista representado por Galindo, también estuvo presente. De acuerdo con el manager, en un momento se interpuso para evitar que lo mataran: “Si van a matarlo a él, me tienen que matar a mí también. Yo voy con él hasta el final”.

La supuesta llamada que habría salvado a Galindo

Iván Andrés Galindo cuenta que cuando se desnudó, los hombres empezaron a revisar su cuerpo. Fue en ese momento cuando Jaramillo notó una cortada en su piel. “Él empieza a gritar: ‘¡Miren, tiene una cortada, este man fue!’”, relató el manager. Galindo intentó explicar que esa herida se la había hecho con un cuchillo días antes, durante un asado. En medio del interrogatorio, Galindo les propuso llamar a Andrés Ramírez, la persona que dos días antes le había comentado, a modo de chisme, que Blessd había sido robado. “Le propongo a Dímelo Jara que, si quería, lo llamábamos para que ellos tuvieran toda la información de la cual él sabía y les podía servir para que encontraran al que había robado”, explicó en su testimonio.

Declaración juramentada de Galindo. Foto: EL COLOMBIANO

Jaramillo aceptó y ordenó a uno de los encapuchados traer los celulares. El hombre entró con todos los teléfonos en la mano, los mostró y preguntó cuál era el de Galindo. Cuando este lo identificó, se lo pasaron. Ahí mismo, él marcó a Ramírez por WhatsApp, puso la llamada en altavoz para que todos escucharan. Al contestar, Galindo le reclamó: “Ey, brother, usted es muy bochinchero. Yo acabo de estar con el bendito con Blessd y yo le veo normal la cadena puesta”. Ramírez le respondió que no, que en realidad tenía un contacto de confianza dentro del equipo de Blessd que le había contado del robo. Al oír eso, Dímelo Jara se miró con uno de los encapuchados y, según Galindo, pusieron cara de darse cuenta de que se estaban equivocando, de que él no tenía nada que ver. En ese punto, según la declaración de Galindo, Jara le quitó el celular, salió del baño para hablar directamente con Ramírez y Galindo ya no pudo escuchar lo que conversaron. Después de ese momento de tensión, el encapuchado grande le dijo que podía vestirse. Galindo obedeció, lo sacaron del baño y lo volvieron a sentar en la silla con la orden de no mirar hacia atrás.

¿En qué va el proceso judicial contra Blessd?

Él es Pirlo. Su manager fue el que denunció a Blessd. Foto: Colprensa.