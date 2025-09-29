Blessd estaría ofreciendo 15 millones de dólares para comprar el Deportivo Pereira, ¿qué se sabe?

El cantante paisa Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd, ha llevado su vínculo con el fútbol más allá de la tribuna. Además de ser un aficionado declarado, se consolida cada vez más como empresario e inversor en proyectos deportivos. Hoy se conoce que hizo una oferta para comprar al Deportivo Pereira.
El joven reguetonero, de 25, habría realizado una oferta de 15 millones de dólares ($58.515 millones con tasa de cambio del 29 de septiembre), por el equipo del Eje Cafetero. Así se informó este 29 de septiembre en el programa radial El VBar Caracol.