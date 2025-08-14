Operaciones de Cerrejón están frenadas por bloqueos de comunidades guajiras

Cerrejón denunció un nuevo bloqueo en la vía férrea que está impidiendo la salida de carbón al puerto, para su posterior despacho a los mercados internacionales.

En un comunicado, la empresa señaló que desde el pasado lunes miembros del Consejo Comunitario Ancestral Afrodescendientes y Negros de Los Remedios, asesorados por la Fundación para la Defensa Étnica representada por el abogado Eduardo Liñán Pana, mantienen un bloqueo en la línea férrea a la altura del kilómetro 3, jurisdicción del municipio de Albania, en La Guajira. Adicionalmente, en las pasadas horas el bloqueo se extendió a la entrada del tajo Annex en la mina, afectando la salida e ingreso de personal a esta área de trabajo, así como el transporte de carbón hacia Puerto Bolívar y el suministro de insumos clave para la operación minera. “Este consejo comunitario hace parte del proceso de consulta previa derivado de la Sentencia T-704 de 2016, con el cual hemos trabajado con compromiso y respeto por los derechos de las comunidades étnicas”, destacó la empresa en su comunicación.

También se explicó que el Consejo Comunitario Ancestral Afrodescendientes y Negros de Los Remedios es uno de los cuatro que integran la comunidad de Los Remedios, de los cuales tres alcanzaron acuerdos con la empresa en el marco del proceso de la consulta previa, debidamente protocolizados con la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (Dancp). Actualmente, con ese Consejo Comunitario Cerrejón avanza en la fase de pretalleres de acuerdos en los que, a través del diálogo, las partes vienen trabajando en busca de concertar un acuerdo conjunto, lo anterior en cumplimiento de lo establecido en la Sentencia. “El proceso de consulta previa derivado de la Sentencia T-704 de 2016, con las comunidades étnicas identificadas por el Ministerio del Interior, ha avanzado significativamente a través de 421 acuerdos protocolizados y 397 ya cerrados por el cumplimiento de la totalidad de los compromisos adquiridos. Este proceso ha derivado en más de 2.000 iniciativas sociales orientadas a la generación de ingresos, fortalecimiento cultural, infraestructura, acceso a agua, educación y saneamiento, todas definidas y ejecutadas de manera autónoma por las comunidades”, añadió la compañía minera. A la fecha, Cerrejón aseguró que ha podido lograr acuerdos con la totalidad de las comunidades con las que ha iniciado procesos de consulta. De otro lado, la empresa sostuvo que este bloqueo ocurre en un momento especialmente complejo para la operación, debido a las difíciles condiciones del mercado que han obligado a una importante reducción en los niveles de producción.