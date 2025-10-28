Taxistas bloquearon la avenida Regional, en la 33, y colapsaron la movilidad hacia el norte

Si viaja hacia el norte del Valle de Aburrá y se encuentra en una congestión más larga de lo habitual, esto se debe a que un grupo de taxistas de Medellín bloqueó la avenida Regional, a la altura del puente Nutibara, en los bajos de la avenida 33, en una de sus calzadas, lo que redujo drásticamente la movilidad en este corredor arteria.

Desde las 7:00 de la noche de este martes, los taxistas se ubicaron en la calzada derecha, afectando la movilidad para quienes van para el norte del Valle de Aburrá y para sectores como Belén, Laureles y La América, debido a que también se bloqueó el acceso a las orejas de este puente.