Bogotá ofrece más de 72.000 vacantes laborales: estos son los sectores con mayor demanda y cómo aplicar

Bogotá vuelve a confirmarse como el epicentro empresarial del país, pues con el 24 % del total de empresas activas en Colombia, la capital es la ciudad que más oportunidades laborales concentra. De acuerdo con la plataforma Magneto Empleos, hay más de 72.000 vacantes disponibles, una cifra que llega en un momento positivo para el mercado laboral.
Y es que las grandes oportunidades laborales reflejan el dinamismo del mercado laboral en la capital, datos de la tasa de desempleo entre mayo y julio de 2025 lo confirman pues fue del 8,5 %, la más baja en los últimos 18 años.
