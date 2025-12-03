La ciudad que se convirtió en la más visitada de Colombia en 2025; no es Medellín ni Cartagena

El turismo en Colombia continúa en ascenso. Mejoras en la conectividad aérea, el interés por experiencias culturales y de naturaleza, y la diversidad de paisajes han impulsado que cada vez más viajeros —nacionales y extranjeros— recorran el país.
Prueba de ello es que, entre enero y agosto de 2025, más de 37 millones de pasajeros se movilizaron en vuelos regulares, un aumento del 2% frente al mismo periodo del año anterior, según datos de Migración Colombia. De estos, 20,9 millones viajaron dentro del país y 16,2 millones lo hicieron internacionalmente.