¿Compró boletas para el concierto fallido de Kendrick Lamar en Bogotá? Pilas, darán entradas gratis para otros eventos

Una semana después de la cancelación del concierto del rapero Kendrick Lamar en el escenario Vive Claro de Bogotá llegó la compensación para los seguidores a los que, literalmente, dejaron “vestidos y alborotados” a la fila de ingreso, o incluso ya dentro del lugar, el pasado sábado 27 de septiembre. Lea aquí: Concierto de Guns N’ Roses sí se hará en el Vive Claro: organizadores ya habrían cumplido con requisitos Páramo Presenta y Ocesa Colombia, las empresas encargadas de ofrecer el concierto del estadounidense, anunciaron este 4 de octubre que cada persona que compró una boleta para el concierto cancelado de Lamar en la capital –por inconvenientes con los permisos–, podrá reclamar una entrada gratuita para otro espectáculo programado en lo que resta de este 2025. Tras la cancelación del concierto, las dos empresas ya habían anunciado que devolverían en su totalidad el valor de las entradas, pero, como aseguraron este sábado, “apeas fue un paso”. “Queremos hacer algo más”, agregaron.

“Entendemos que nada será suficiente para reparar la frustración y el vacío con el que quedamos el sábado 27 de septiembre. La devolución de las entradas es apenas un paso, pero queremos hacer algo más. La música es la que siempre ha estado ahí en los momentos más difíciles y confiamos en que así será de nuevo, por eso, queremos invitarlos a uno de nuestros próximos conciertos”, señala el anuncio de Páramo y Ocesa que fue compartido en la página web www.noqueremosdejarloasi.com.

En ese portal, se adjunta el paso a paso para realizar el proceso y reclamar la entrada gratis para los espectáculos venideros. “No podemos borrar lo ocurrido, pero sí abrir la puerta a seguir construyendo”, concluyeron ambas empresas, que destacaron que en 20 años han realizado más de 700 conciertos en todo el país.

Así las cosas, quienes se quedaron sin ver a Kendrick Lamar ahora tendrá la oportunidad de adquirir entradas para los conciertos de: - Guns N’ Roses en Bogotá, el 7 de octubre (Vive Claro) - Guns N’ Roses en Medellín, el 11 de octubre (estadio Atanasio Girardot) - Imagine Dragons, en Bogotá, el 17 de octubre (Vive Claro) - Linkin Park, en Bogotá, el 25 de octubre (Vive Claro) - Shakira, en Cali, el 26 de octubre (estadio Pascual Guerrero) - Páramo Celebra, en Bogotá, el 31 de octubre (Chamorro City Hall) - Shakira, en Bogotá, el 1 de noviembre (Vive Claro) Siga leyendo: Linkin Park está “al tanto” de la situación del Vive Claro: esto dijeron sobre el concierto programado en Bogotá

Paso a paso para quienes compraron entradas de Kendrick Lamar reclamen boletas gratis

1. Revise la lista de eventos disponibles y elija el que más “te emocione”. 2. Haga clic en “Redimir entrada” ahí será redirigido a Ticketmaster. 3. Allí seleccione la cantidad de boletas y la localidad que prefiera (recuerde que las cantidades habilitadas corresponden a las que se compraron para Lamar). 4. Continúe con el proceso de compra como siempre: carrito, datos, “¡todo normal!”. 5. En el resumen de la compra aparecerá una pregunta en azul: “¿Tienes un código de descuento?”, dé clic ahí. 6. Ingrese el código, que corresponde a la cédula del comprador inicial de Kendrick Lamar registrado en Ticketmaster. 7. Revise sus datos y confirme. 8. Le llegarán sus boletas por medio de Quentro.