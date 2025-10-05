¿Compró boletas para el concierto fallido de Kendrick Lamar en Bogotá? Pilas, darán entradas gratis para otros eventos

Una semana después de la cancelación del concierto del rapero Kendrick Lamar en el escenario Vive Claro de Bogotá llegó la compensación para los seguidores a los que, literalmente, dejaron “vestidos y alborotados” a la fila de ingreso, o incluso ya dentro del lugar, el pasado sábado 27 de septiembre.
Páramo Presenta y Ocesa Colombia, las empresas encargadas de ofrecer el concierto del estadounidense, anunciaron este 4 de octubre que cada persona que compró una boleta para el concierto cancelado de Lamar en la capital –por inconvenientes con los permisos–, podrá reclamar una entrada gratuita para otro espectáculo programado en lo que resta de este 2025.
Tras la cancelación del concierto, las dos empresas ya habían anunciado que devolverían en su totalidad el valor de las entradas, pero, como aseguraron este sábado, “apeas fue un paso”. “Queremos hacer algo más”, agregaron.