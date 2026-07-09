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Precios de boletas para cuartos de final del Mundial 2026 cayeron hasta un 60%: esta es la razón

El mercado secundario de entradas para el Mundial registró un fuerte ajuste a la baja tras las eliminaciones de Estados Unidos y Portugal ocurridas durante las fases de octavos de final. Así quedan los precios.

  • La ausencia de Cristiano Ronaldo y de la selección anfitriona en los cuartos de final desinfló los precios de la reventa, como ejemplo, para el partido de este viernes en Los Ángeles. FOTO: Fifa, Getty y AFP
    La ausencia de Cristiano Ronaldo y de la selección anfitriona en los cuartos de final desinfló los precios de la reventa, como ejemplo, para el partido de este viernes en Los Ángeles. FOTO: Fifa, Getty y AFP
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 1 hora
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La Copa del Mundo de Norteamérica 2026 continúa con una nueva fase y sigue sorprendiendo con varias novedades para los hinchas. Y es que la doble eliminación ocurrida el pasado lunes 6 de julio en el Mundial sacudió con fuerza el negocio de la reventa de boletas.

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A raíz de las eliminaciones de algunos equipos y figuras de la cita orbital, los precios de los boletos para el partido de cuartos de final que se disputará en el área de Los Ángeles cayeron rápidamente más de la mitad en los mercados secundarios.

Esta reducción, que es de hasta el 60%, se consolidó tras las salidas de principalmente las selecciones de Estados Unidos y Portugal, marcando la más reciente caída en la cotización de las entradas a pocos días de la final que se jugará el próximo domingo 19 de julio.

Hasta la tarde del pasado martes 7 de julio, el boleto más económico para asistir al encuentro de cuartos de este viernes 10 pasó de costar US$2.950 a situarse cerca de los US$1.200 en el mercado secundario, según datos de la plataforma TickPick.

Un factor deportivo detrás del desplome en precios: el panorama de los cuartos de final

El desplome de las tarifas respondió directamente a los resultados del pasado lunes en el torneo. La selección de Estados Unidos no logró avanzar a los cuartos de final frente a España, luego de perder 4-1 contra el combinado de Bélgica en la sede de Seattle.

De manera simultánea, España derrotó 1-0 a Portugal. Este resultado puso fin a la carrera mundialista de Cristiano Ronaldo y le restó buena parte del atractivo estelar al partido de cuartos de final en Los Ángeles. Por obvias razones, muchos esperaban ver solo a CR7.

Los analistas del sector señalaron que el compromiso habría registrado precios mucho más altos si Estados Unidos y Portugal se hubieran enfrentado entre sí. El fenómeno de la reducción de costos se extendió luego a otros compromisos de la misma fase.

El encuentro que se juega este jueves entre Francia y Marruecos es actualmente el partido más económico de los cuartos de final en el mercado secundario, de acuerdo con los registros de TickPick. Las entradas para este duelo, que se disputa en la zona de Foxborough, Massachusetts, parten desde los US$989.

Los datos globales del mercado confirmaron la tendencia a la baja en la última semana. Según la plataforma SeatPick, los precios mínimos promedio para los partidos de cuartos de final cayeron un 31.5% en el último día y acumulan un descenso del 50.4% en los últimos tres días.

Esta baja coincidió con un incremento en la oferta: la cantidad de entradas disponibles en el mercado secundario aumentó hasta 49.415, un salto significativo frente a las 28.285 que estaban disponibles cuando comenzó el torneo. Las salidas de equipos como México, Brasil y Colombia también afectaron los precios.

La cotización de la final y el contexto del torneo

En contraste con los cuartos de final, las entradas para el último partido de la cita orbital mantienen cifras elevadas. El precio más bajo para conseguir un boleto para la final del Mundial se situaba en US$9.346 hasta la tarde de este jueves 9 de julio.

No obstante, es casi seguro que esa cifra cambie dependiendo de qué selecciones y jugadores, claramente, logren clasificarse al partido por el campeonato. La final que se disputará el próximo 19 de julio será en la sede de Nueva Jersey.

Respecto a las proyecciones deportivas, Francia es la principal favorita para conquistar el Mundial, seguida en el orden por España, Argentina e Inglaterra, de acuerdo con casas de apuestas deportivas a nivel mundial.

El Mundial de este año ha sido considerado el más costoso en la historia de la competición en cuanto a las entradas, con precios iniciales de las boletas que llegaron a multiplicar hasta por siete el costo registrado en ediciones anteriores del torneo.

Preguntas frecuentes

¿Por qué bajaron las boletas del Mundial 2026?
Bajaron por la eliminación de selecciones de alta demanda como Estados Unidos y Portugal, lo que redujo el interés por algunos partidos de cuartos de final.
¿Cuánto cuesta la boleta más barata para la final del Mundial 2026?
Hasta el 9 de julio, el precio más bajo reportado para la final era de US$9.346 en el mercado secundario.
¿Qué partido de cuartos tiene las entradas más baratas?
El duelo entre Francia y Marruecos aparece como el más económico de los cuartos, con entradas desde US$989.

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