Las mayores promesas del mundo se darán cita en Qatar para el primer Mundial sub-17 de 48 selecciones, y el ave es un homenaje a una figura que a menudo pasa inadvertida en el fútbol: la del ojeador.
El nombre BOMA significa “búho” en árabe y es un guiño al legendario exjugador y técnico serbio Velibor “Bora” Milutinović, que dirigió a cinco selecciones distintas en Mundiales consecutivos entre 1986 y 2002, antes de trasladarse a Qatar, país en el que ha contribuido al desarrollo de este deporte como entrenador y ojeador.
La buena trayectoria de Qatar en el fútbol internacional se debe en parte a la labor de Milutinović, que ha ejercido de consultor, mentor y defensor a ultranza del fútbol catarí desde su llegada al país en 2009.