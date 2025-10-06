Cinco días patrullando la selva: así bombardearon el campamento de las disidencias de “Iván Mordisco” en Amazonas

Cinco días caminando la densa maraña de la selva Amazónica estuvieron los militares del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (Ccoes), hasta ubicar un campamento de las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc (EMC), comandadas por el jefe terrorista “Iván Mordisco”.

El escondite estaba ubicado al norte del departamento del Amazonas, entre el municipio de Puerto Santander y el poblado de Mirití Paraná, y albergaba a decenas de integrantes del bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez de esa facción.

Los comandos marcaron el objetivo con un dispositivo láser que guía las bombas, y los aviones de la Fuerza Aérea hicieron que lloviera fuego, en la madrugada de este domingo.

El resultado inicial es de cuatro presuntos terroristas muertos, cuatro heridos capturados, uno que se rindió y se entregó a las tropas, y un adolescente reclutado rescatado de ese grupo, para un total de 10 bajas para el enemigo.