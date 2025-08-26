¿Hubo un nuevo bombardeo de la FAC contra el Clan del Golfo en Antioquia?

Durante una entrevista para la emisora radial Blu Radio –en la que se le inquiría por el accionar militar contra las Disidencias de las Farc–, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, comentó sobre un nuevo bombardeo por parte de la Fuerza Aérea en territorio antioqueño.

Según comentó el también general (r) Sánchez, la acción militar se habría realizado cerca de la medianoche de este lunes 25 de agosto en la subregión del Nordeste antioqueño.

Sánchez también comentó, ante la insistencia de los periodistas, que dicho ataque se habría dado contra un campamento del Clan del Golfo y que hasta el momento se estaban consolidando el saldo de la acción armada.



Según ha podido averiguar EL COLOMBIANO de manera extraoficial, al parecer el ataque se habría dado cerca de la vereda Vegas de Segovia del municipio de Zaragoza, ubicada cerca de 90 minutos del casco urbano y que es limítrofe con los municipios de Cáceres, Anorí y Amalfi.



Cabe mencionar que de los seis bombardeos realizados por la FAC desde diciembre de 2024, este sería el cuarto efectuado en territorio antioqueño. Todos contra el Clan del Golfo.

El primero ocurrió en diciembre de 2024, en el marco de una operación del Ejército en el municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño. El segundo se dio en marzo de 2025 en Segovia, Allí fallecieron nueve miembros del Clan y uno fue capturado. El tercero ocurrió en julio de 2025 entre Briceño y Valdivia y allí por lo menos habrían muerto cerca de 40 miembros del Clan.



Ante la pregunta de la mesa de Blu de por qué la mayoría de bombardeos se efectuaban contra el Clan y no contra otras estructuras igual de peligrosas como las Disidencias, el ministro Sánchez contestó que al momento no ha habido condiciones para ello toda vez que estos grupos delinquen cerca de la población civil.



Eso sí, Sánchez comentó que las acciones militares se mantienen y puso como ejemplo la destrucción de un campamento de las disidencias en Amalfi realizada en junio de 2025.