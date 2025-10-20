Temen un colapso del alto el fuego tras mortales ataques de Israel en la Franja de Gaza e incumplimientos de Hamás

En pleno alto el fuego, Israel llevó a cabo una serie de bombardeos en Gaza —lanzando 153 toneladas de bombas, según el primer ministro Benjamin Netanyahu— alegando que era una respuesta a ataques de Hamás, lo que el movimiento islamista palestino desmintió.
Tras los bombardeos, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el alto el fuego seguía en vigor.
El episodio de violencia de este domingo fue el primero de tal magnitud desde la entrada en vigor de la tregua el 10 de octubre, tras un acuerdo entre Hamás e Israel basado en el plan de Trump para poner fin definitivamente a la guerra en Gaza.
El conflicto fue desencadenado por el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.
La Defensa Civil de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamás, indicó que al menos 45 palestinos murieron el domingo, entre ellos civiles y un periodista, en los bombardeos israelíes.