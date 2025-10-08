Escandalosos audios dicen cómo robaron plata: Fiscalía señala a Miguel Quintero, hermano del exalcalde

La audiencia de este miércoles dentro del proceso judicial por presunta corrupción en la contratación del Área Metropolitana con los bomberos de Itagüí terminó sin que se decidiera si las tres personas capturadas por estos hechos seguirán en libertad o tendrán cárcel mientras que un juez determina si son inocentes o culpables. Sin embargo, la diligencia distó mucho de estar aburrida, pues en ella hubo revelaciones inéditas: primero, documentos que relacionarían al hermano del exalcalde Daniel Quintero en el entramado para apropiarse de plata pública, y segundo porque develó cómo funcionó el tinglado delictivo.
