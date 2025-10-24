El ring más temido llega a Medellín: este sábado, ocho peleas sin guantes; dónde y cómo verlas

Confirmando una vez más su condición como la capital de las artes marciales mixtas en Colombia, Medellín vivirá este sábado una noche cargada de adrenalina, fuerza y espectáculo con la segunda edición del evento “Boxeo Sin Guantes 2”, organizado por la compañía BSG (Boxeo Sin Guantes).

El escenario elegido será The Church (Carrera 50 #36-51), un espacio que promete vibrar con la intensidad de una disciplina que sigue ganando terreno en todo el mundo: el boxeo de nudillos, una modalidad que rescata la esencia más pura y cruda del combate cuerpo a cuerpo.