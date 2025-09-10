Brandon Rivera perdió apuesta con Egan Bernal y ahora tiene nuevo look, así quedó

Las apuestas son para pagarlas, y Brandon Rivera cumplió con su promesa.

El ciclista cundinamarqués, uno de los grandes gregarios que ha tenido Bernal en la actual Vuelta a España, pagó el desafío que pactó con Egan. Si alguno de ellos ganaba etapa en la edición 80 de la ronda ibérica, el otro tenía que motilarse.

Tras el emblemático triunfo de Bernal el pasado martes en Mos. Castro de Herville, en Pontevedra, lo que significó la tercera victoria de Bernal en una gran ronda, los hombres del Ineos “calvearon” al gran amigo del vencedor.