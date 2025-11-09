El buen hijo vuelve a casa: Paisas confirma el regreso del norteamericano Brandon Weatherspoon, campeón con los antioqueños

Paisas que cerró la fase regular de la Liga Profesional de Baloncesto con una racha de seis victorias al hilo y anunció el regreso del escolta norteamericano Brandon Weatherspoon, campeón con los antioqueños en la temporada pasada y uno de los jugadores más queridos por la afición paisa.
Weatherspoon, quien mide 1.94 metros y fue el jugador de mejores promedios con Paisas en la temporada pasada, está feliz de regresar a Medellín para nuevamente jugar con los dirigidos por Daniel Seoane, en busca del bicampeonato.