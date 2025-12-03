Brandon Weatherspoon está convencido de lograr el bicampeonato con Paisas, arranca la final en el Iván de Bedout

Daniel Seoane y sus dirigidos prometen que los duelos por la final ante Cimarrones, este jueves y viernes en el coliseo Iván de Bedout, serán todo un espectáculo. Jugarán ‘duro’ para lograr las victorias y así estar más cerca del bicampeonato, esa es la meta que tienen como equipo.
El duelo, previsto para las 7:00 de la noche, será el primero de los cinco programados para la final, y el técnico venezolano confía en que puedan superar al rival para iniciar con pie derecho su camino por el segundo título del año.