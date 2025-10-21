Polémica antes de la COP30 en Brasil: Petrobras obtiene permiso para explorar petróleo cerca del Amazonas

La petrolera brasileña Petrobras informó este lunes que obtuvo la licencia ambiental del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) para perforar un pozo exploratorio en aguas profundas del océano Atlántico, a unos 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas y 175 km de la costa norte de Brasil.
El área forma parte del Margen Ecuatorial, una franja marítima considerada una de las nuevas fronteras energéticas más prometedoras de Sudamérica. Países vecinos como Guyana y Surinam ya han confirmado allí importantes reservas de crudo, lo que ha despertado el interés de Brasil por ampliar su mapa de exploración petrolera.
