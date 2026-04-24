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Video | Brasil lanzó emotiva campaña ‘Bate no Peito’, el orgullo se lleva en el pecho

Los dirigidos por Carlo Ancelotti son una de las selecciones favoritas de los expertos para luchar por el título en Norteamérica.

  • El técnico Carlo Ancelotti tiene una gran misión con Brasil en el Mundial de Norteamérica ya que desde hace 24 años la Canarihna no gana la Copa Mundo. FOTO GETTY
    El técnico Carlo Ancelotti tiene una gran misión con Brasil en el Mundial de Norteamérica ya que desde hace 24 años la Canarihna no gana la Copa Mundo. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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La Confederación Brasileña de Fútbol lanzó su campaña ‘Bate no Peito’, el orgullo se lleva en el pecho, como preámbulo del Mundial de Norteamérica en el que la Canarihna espera lograr su sexto título mundial.

“Hay cosas que no se explican. Se sienten. Es en el pecho donde vive la historia. Las victorias, las superaciones, los momentos que hicieron que Brasil sea Brasil. Y es de ahí que nace la fuerza para volver a creer”, así describe la CBF el lema de su campaña para el Mundial.

Brasil que es pentacampeón de las Copas Mundiales de la FIFA de 1958, 1962, 1970, 1994, y 2002, espera ahora en Norteamérica volver a lo más alto del podio y alcanzar su sexta corona como monarca del fútbol.

Para lograrlo la CBF hace un llamado para que todos se unan a la Canarihna para juntos luchar por otro título, tras 24 años de sequía.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti son, para los expertos, una de las selecciones favoritas para buscar el título en Norteamérica, y por ello la expectativa entre los torcedores brasileños es alta.

En el video promocional, leyendas como Ronaldihno resaltan mensajes como: “Porque el orgullo no se acabó. Solo estaba esperando ser despertado. La Copa del Mundo viene ahí... y nuestra hinchada también entra en el campo”.

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Desde Pelé pasando por Ronaldo, Ronaldihno, Cafú, Kaka, Zico, Romario y Julio César, entre otros, hacen parte de la pieza publicitaria que es todo un paseo por lo más selecto que ha dado el fútbol brasileño en su historia.

Triunfos, celebraciones, derrotas y mucha alegría hacen parte de la narrativa que la CBF quiso condensar en el video que hace un llamado a los aficionados brasileños para acompañar totalmente a la selección.

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En el Mundial de Norteamérica, Brasil hace parte del Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia.

El duelo ante Marruecos está previsto para el 13 de junio a las 5:00 de la tarde, mientras que ante Haití será el 19 de junio a las 7:30 de la noche y cerrará con Escocia será el 24 del mismo mes a las 5:00 de la tarde.

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