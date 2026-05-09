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Supremo de Brasil suspende ley que podría reducir condena del expresidente Jair Bolsonaro

El magistrado Alexandre de Moraes suspendió temporalmente la aplicación de una ley aprobada por el Congreso brasileño que permitiría reducir las penas del exmandatario y otros condenados por la trama golpista relacionada con los hechos del 8 de enero de 2023.

  • Jair Bolsonaro fue condenado en 2025 a 27 años y tres meses de prisión por un intento golpista para mantenerse en el poder. Foto: Sergio Lima / AFP
    Jair Bolsonaro fue condenado en 2025 a 27 años y tres meses de prisión por un intento golpista para mantenerse en el poder. Foto: Sergio Lima / AFP
Agencia AFP
hace 1 hora
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El Tribunal Supremo de Brasil suspendió temporalmente este sábado la aplicación de una ley que podría reducir la condena del expresidente Jair Bolsonaro y de otros procesados por intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, quien argumentó razones de “seguridad jurídica” mientras la corte estudia demandas que cuestionan la constitucionalidad de la norma.

La ley había sido aprobada por el Congreso brasileño luego de que los parlamentarios revocaran un veto impuesto previamente por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La normativa buscaba modificar el cálculo de penas para delitos relacionados con tentativa de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático, permitiendo reducciones significativas en algunos casos.

También le puede interesar: Congreso de Brasil aprobó reducir la pena de Jair Bolsonaro por golpismo, ¿nueva derrota para Lula?

Según el fallo, cualquier solicitud de revisión de condena deberá esperar hasta que el pleno del Supremo Tribunal Federal analice las acciones presentadas por partidos de izquierda contra la ley. En la práctica, la decisión frena momentáneamente cualquier posibilidad de que Bolsonaro obtenga una rebaja inmediata de su condena.

La condena del expresidente de Brasil

El expresidente brasileño fue condenado en septiembre de 2025 a 27 años y tres meses de prisión por conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones presidenciales frente a Lula da Silva en 2022. La Corte Suprema consideró probado que existió una articulación golpista que derivó posteriormente en los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes bolsonaristas invadieron y vandalizaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.

Además de Bolsonaro, la ley podría beneficiar a otros exfuncionarios y militares investigados o condenados por la trama golpista, entre ellos el excomandante de la Armada Almir Garnier, el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira y el general Walter Braga Netto. El proyecto establecía que algunos delitos no se acumularan entre sí y permitía rebajas de pena para quienes no hubieran ejercido liderazgo ni financiado las acciones.

Actualmente, Bolsonaro cumple su condena bajo arresto domiciliario por razones de salud. Este viernes, su defensa presentó un nuevo recurso ante la Corte Suprema solicitando la anulación de la sentencia y asegurando que se trata de “una injusticia”.

La suspensión de la ley ocurre en medio de un ambiente político polarizado en Brasil y a pocos meses de las elecciones presidenciales de octubre. Aunque Bolsonaro permanece inhabilitado para ocupar cargos públicos, recientemente respaldó la candidatura presidencial de su hijo Flavio Bolsonaro, actual senador y figura fuerte del bolsonarismo.

Las encuestas más recientes muestran un escenario competitivo entre Lula da Silva, quien buscaría un nuevo mandato, y Flavio Bolsonaro, heredero político del expresidente y principal apuesta de la derecha brasileña para los próximos comicios.

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