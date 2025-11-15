Brasil, el único suramericano con vida en el Mundial Sub 17, así se jugarán los octavos de final

Brasil que ganó por penales 5-4 ante Paraguay es la única selección Suramericana que se mantiene con vida en el Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar.

Argentina, Paraguay, Colombia y Venezuela ya le dijeron adiós al torneo en los dieciseisavos de final. Los paraguayo a manos de Brasil, los argentinos quedaron eliminados por México desde los penales 5-4.

Los cafeteros perdieron 2-0 con Francia y en medio de un escándalo por la pelea que se armó al final del juego y finalmente, Venezuela cayó 2-1 ante Corea del Norte.