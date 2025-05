Habló Brayan Campo, el feminicida de la niña Sofía Delgado: “me imaginaba matando a una mujer”

Brayan Campo Pillimue, el hombre que recientemente fue condenado a 58 años de prisión tras ser declarado culpable del feminicidio de Sofía Delgado Zuluaga, habló por primera vez al país tras conocer el futuro que le espera en la cárcel La Tramacúa de Valledupar. En una entrevista con el podcast Conducta Delictiva, este hombre de 32 años explicó la manera en la que accedió a la niña momentos después de que ella fuera hasta su tienda aquel 29 de septiembre de 2024 para comprarle un champú a su perrita.

En primera instancia, el feminicida reconoció haber heredado de su madre un comportamiento “frío”, pues dijo que ella tenía “problemas mentales”. Al tocar el tema de la relación con su hija de 4 años, Brayan dijo que era “muy buena”. “No me gustaba que anduviera (la hija) en ropa interior. Me gustaba que siempre estuviera vestida. Yo trataba de que la niña no fuera débil, sino (que) fuera fuertecita. Jugábamos a que yo era el perro y la mordía o ella a mí... esa era el jueguito de nosotros”, expresó el hombre mientras se le notaba un lenguaje no verbal de incomodidad con ademanes en forma de picores en el cuerpo.

Cuando su hija le pregunte usted por qué está acá, ¿qué le va a responder?

“Toca decirle la verdad de que cometí un feminicidio. Obviamente ella está muy pequeña y en este momento no lo va a entender, pero si me lo pregunta ahora, le voy a decir que hice algo malo”, respondió Brayan a la pregunta de los periodistas.

Respecto al nombre de su hija, que también se llama Sofía, Campo dijo que fue la mamá que se lo puso y no él. “A mí ese nombre (Sofía) no me gustaba mucho, porque me gustaba el de Valentina. Pero como la mamá ya le había puesto así y se había hecho un tatuaje con ese nombre, entonces pues no se lo cambiamos”, explicó Bryan, quien agregó que el tema de las víctimas que se llamaban como su hija era solo “coincidencia” y que no conocía a Sofía Delgado.

Detalles del feminicidio de Sofía Delgado

El hoy condenado aseguró haber sido víctima de “brujería” por una persona con quien anduvo antes de juntarse con su pareja actual. También, que días antes del feminicidio sentía un “desaliento” que le generó “pereza” de trabajar y estudiar. “Yo estaba aburrido y en la cabeza me imaginaba matando a una mujer. Era una voz interna que me decía que cometiera ese delito. No me imaginé atentar con mujeres cercanas a mí”, añadió.

Y agregó que el día del feminicidio “pasó una pelada de 20 años y me llegó el pensamiento de entrarla y hacerle daño. Después al ratico pasó otra, más joven, entonces yo a ella sí le hablé y le dije que ingresara al local, que le iba a regalar algo. Ella ingresó y no fui capaz de hacerle nada a ella y la dejé ir”.

10 minutos más tarde, Brayan decidió irse de la tienda, pero cuando salió se “encontró de frente a Sofía” y en ese momento la invitó a que ingresara para “regalarle algo”. “Cuando ingresó, le golpeé la cabeza con una cuchara. Entonces ella cayó y quedó inconsciente... yo ahí pues, como que ya volví a aterrizar y no sabía qué hacer. Al final cerré y me fui. Yo la moví, pero no le tomé signos vitales”, dijo Brayan.

¿Brayan Campo abusó sexualmente de Sofía Delgado?

Este hombre decidió “aclarar” que, supuestamente, él no abusó sexualmente Sofía Delgado. “Yo quiero aclarar eso para darle un poquito de tranquilidad a la familia de que la niña no sufrió, sino que fue un golpe no más”, expresó. Continuando con su relato, el hombre manifestó que luego de golpear a Sofía se fue a almorzar a la casa con su esposa y la suegra. “Yo tenía dos pensamientos: el primero era de ir a sacar ese día a Sofía a otro lado, o de ir al otro día al negocio. Pero entonces decidí ese día y le dije a mi esposa que iba pal mecánico a ir a arreglar la moto... pero yo en realidad me fui para el local. Ahí fue donde decidí llevar el cuerpo a un cañaduzal y la dejé ahí”, mencionó el hombre mientras se tocaba constantemente la oreja derecha y la nariz.