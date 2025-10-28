Entre lágrimas, el colombiano Brayan Carreño se coronó campeón absoluto en el Mundial de Patinaje Artístico de Beijing

Cuando las ruedas se deslizaron sobre la pista del Gimnasio Integral del Distrito Yanqing en Beijing, bajo un frío invernal que rozaba los cero grados, apareció Brayan Carreño como protagonista principal de la edición 69 del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Ruedas 2025.
Con una rutina cargada de emoción, precisión y arte, el caleño volvió a poner a Colombia en lo más alto del podio, y esta vez, lo hizo desde la modalidad de solo danza sénior varones. Le contamos todos los detalles detrás del oro mundial de Brayan y cómo le ha ido a los otros colombianos en el Mundial.
