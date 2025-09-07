Brayan León Muñiz y Facundo Batista vivieron su redención en el Atanasio, ¿por qué?

Un clásico no es un partido más. Siempre hay un tinte especial. La ciudad se detiene. Por 90 minutos —o más, como ocurrió en este duelo porque la lluvia obligó a postergar el inicio—, y por ese tiempo, tan largo, tan corto, no importa nada más. Este domingo, desde las tres de la tarde, empezó la fiesta en el estadio. Los hinchas del DIM, que era local, comenzaron a llegar en chivas, bajando desde el occidente, como si vinieran de San Javier, desde las 3:00 p. m. Los de Nacional, por su parte, se acercaron al escenario deportivo desde las 4, cuando empezaron a verse aglomeraciones en la plazoleta contigua al Metro.

El ambiente de fiesta futbolera solo se amainó con el diluvio que cayó cuando faltaban pocos minutos para que iniciara el encuentro. Pero la espera valió la pena. Los delanteros de ambos equipos jugaron un partido que pagó la boleta.

Goleador de los clásicos Alguna vez un sabio dijo que, en la vida, lo importante no es estar siempre, sino saber cuándo aparecer. Brayan León, delantero del DIM, es un fiel exponente de eso. Por lo general no es goleador; su producción anotadora no es muy alta. En los 99 partidos que ha disputado con el Medellín suma 26 goles. Ha celebrado casi cada cuatro partidos. El promedio de sus celebraciones es de 3,8 juegos por gol. Sin embargo, desde que llegó al DIM, para el segundo semestre de 2023, ha celebrado siete dianas en los partidos por Liga contra Atlético Nacional. Los últimos dos los marcó en el partido de este domingo, por la décima fecha del Clausura. Sus celebraciones ilusionaron a los aficionados rojos, que celebraron con euforia los tantos de uno de los jugadores más criticados.

León estuvo a punto de salir de El Poderoso este semestre. Tenía todo listo para ir al Real Salt Lake de la MLS. Sin embargo, el negocio se cayó y debió quedarse en el cuadro rojo. Desde entonces había celebrado dos veces: una por Liga, contra Equidad, y otra en Copa, ante Jaguares. Con sus dianas en el noveno duelo que suman los rojos sin perder contra Nacional, León se metió, de nuevo, en el corazón de los hinchas de su equipo, con quienes tuvo un encontrón fuerte en las primeras jornadas, cuando estaba en un palco del Atanasio y le reclamaron por haber perdido la final del Apertura.

El uruguayo Batista se lució Otro futbolista que apareció cuando su equipo lo requería fue el uruguayo Facundo Batista. El delantero, uno de los refuerzos del cuadro verde para el segundo semestre del año, no tenía buena relación con los aficionados del Rey de Copas, quienes reclamaban que metiera goles porque era un jugador costoso. Después de superar los días más complicados de su lesión en el tabique, Batista estuvo listo para cuando le llegó la oportunidad de ser titular. En los días previos al clásico, Alfredo Morelos, habitual inicialista del elenco verdolaga, tuvo un problema gastrointestinal.