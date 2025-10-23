Del odio al amor: Brayan León se perderá el Clásico ante Nacional en su mejor momento, ¿por qué?

En el fútbol casi todo es imprevisible. Este es un deporte en el que las cosas cambian en un abrir y cerrar de ojos. Aunque muchas veces, para que las transformaciones se den, se requiere tiempo. El delantero del DIM, Brayan León Muñiz, puede dar fe de eso. Durante la tarde del 13 de julio de 2025, apenas 14 días después de que el Medellín perdió la final del Apertura contra Santa Fe, el atacante bolivarense tuvo un desencuentro con varios hinchas rojos que, airados, le reprochaban por la derrota que enterró la ilusión de la séptima estrella. León no estaba en la cancha, sino en el palco del Atanasio. Recién había regresado de una semana de vacaciones entre Turbaco, Bolívar, y Cartagena. Estaba cerca de irse al Real Salt Lake de la MLS. Faltaba poco para que el negocio se cerrara. Por eso no jugó ni estuvo entre los convocados.

Los hinchas lo insultaron. Algunas versiones dicen que no respondió; otras aseguran que, en tono burlón, expresó que “ojalá esperaran 45 años más para ser campeón”, aludiendo al tiempo que se demoraron los rojos entre 1957 y 2002 para ganar su tercera estrella. El jugador lo negó. Las personas que lo acompañaban también. Sin embargo, denunció amenazas en su contra, cerró sus redes sociales y se concentró en tramitar los papeles para viajar a Estados Unidos. Le negaron la visa. La operación se cayó y varias versiones indican que fue porque se revisaron videos de las amarillas y expulsiones que recibió en jugadas evitables.

¿Cómo se dio la reivindicación de Brayan León con el DIM?

Los directivos del Medellín trajeron a Jáder Valencia para reemplazar a León. Sin embargo, Brayan no se fue. Más bien, regresó a entrenar con el equipo profesional, y Alejandro Restrepo le dio minutos. Su capacidad para presionar a los rivales, correr todos los balones e incomodar las defensas contrarias le dio un puesto en la nómina titular.

Marcó diferencia, aunque todavía era resistido por parte de la hinchada. El 7 de agosto, contra Jaguares por la Copa BetPlay, anotó su primer tanto. Celebró eufórico. Fue como un presagio de que vendrían más goles. Ahí inició su reivindicación con la afición del Medellín. Anotó ante La Equidad y le hizo doblete a Nacional, su rival preferido (suma ocho dianas en los últimos encuentros). Sin embargo, hubo otro punto de quiebre: la afición roja pidió, nuevamente, su salida tras recibir una expulsión en la ida de los cuartos de final de la Copa contra Santa Fe, en una acción que influyó en la derrota 1-2.

¿Cuántos goles y asistencias lleva Brayan León en el Clausura del 2025?

El técnico Restrepo lo respaldó. Le dio la opción de ser titular en los siguientes juegos, y León respondió con goles y asistencias. Tras marcarle a Once Caldas y Fortaleza, suma seis tantos en Liga y cuatro asistencias. Además, tiene en su registro dos pases de gol en la Copa Colombia.