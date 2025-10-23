Brayan León repite en el once ideal de la Liga, el goleador del DIM sigue enchufado

La Dimayor entregó el once ideal de la fecha 16 y el delantero del DIM Brayan León volvió a aparecer entre los elegidos. El goleador del Poderoso, que suma seis tantos en la Liga, fue seleccionado por su aporte en los goles y las asistencias para gol en el cuadro rojo. Le puede interesar: El DIM denuncia estafas por parte de hinchas utilizando niños, ¿de qué se trata? Otro equipo antioqueño que repitió presencia en el once ideal fue Águilas Doradas, quien aportó a Juan Ávalo, quien asistió para el gol del triunfo y aportó 19 pases efectivos.

El once ideal cuenta además con dos jugadores de Llaneros, igual número del Deportes Tolima, y con un integrante aparecen Chicó, Pasto, América, Unión Magdalena y Junior. En el arco fue elegido Darío Denis de Chicó; mientras que en la defensa aparecen Yhorman Hurtado (Tolima), Jan Angulo (Llaneros), Jean Pestaña (América) y Mauricio Castaño (Pasto). En la zona de volantes fueron elegidos Julián Angulo (Llaneros) Juan Ávalo (Águilas Doradas) y Cristian Iguarán (Unión Magdalena). Finalmente, en la delantera Brayan León (DIM), aparece junto a Jersson González (Tolima) y Steven Rodríguez (Junior).

Calificación de Dimayor a los elegidos

Darío Denis: Entre arqueros que evitaron la derrota en esta fecha, fue el que más atajadas realizó con cuatro (segundo máximo de la fecha), manteniendo su valla invicta en el empate de Chicó en casa ante Santa Fe. Yhorman Hurtado: El lateral por derecha que tuvo más intervenciones con el balón con 93 toques de pelota, incluyendo 59 pases acertados. También fue líder en su equipo en centros enviados al área con siete y duelos individuales ganados con cuatro. Jan Angulo: Fue el líder de la fecha en despejes de balón totales (13) y rechazos de cabeza con nueve, contribuyendo así para que su equipo no concediera anotaciones, en su triunfo contra Once Caldas (2-0). Jean Pestaña: Despejó más balones (9) que ningún otro futbolista en la victoria de América visitando al Deportivo Cali (0-2), además de ganar cuatro duelos individuales, contribuyendo así a no conceder anotaciones. Además: Brayan León: su historia y los anhelos del delantero que cumplirá su partido número 100 con el DIM ante Junior

Mauricio Castaño: En el empate como local es de Deportivo Pasto recibiendo a Atlético Nacional (2-2), consiguió otorgar una asistencia en el primer gol del equipo. Además, fue líder de su escuadra en recuperaciones de balón con siete. Julián Angulo: Participó directamente en los dos goles con los que Llaneros venció en casa a Once Caldas (2-0). Asiste para el gol que abrió el marcador del partido y anotó el segundo y definitivo. Juan Ávalo: Consiguió otorgar una asistencia en gol del triunfo de Águilas Doradas en casa contra Alianza (1-0). Fue líder de su equipo en pases en el último tercio del campo con 19. Cristian Iguarán: Intervino directamente en dos de los tres goles que marcó Unión Magdalena para ganar en casa 3-1 ante Envigado. Al minuto 20 anotó el primer tanto

y asistió en el tercero. Brayan León: En total tuvo tres acciones de gol en la victoria del DIM en el Atanasio ante Fortaleza, participando en todos los goles del equipo, asistiendo en el primero, marcando el segundo y nuevamente asistiendo en el tercero. Jersson González: Marcó los dos goles con los que Deportes Tolima consiguió la victoria en su visita a La Equidad (0-2). Además, tuvo un 90% de acierto de pase (25/27). Steven Rodríguez: Ingresa desde el banquillo al minuto 73 y en un periodo de un par de minutos (90+6 y 90+8) consiguió marcar dos goles que le terminaron dando el triunfo a Junior recibiendo a Deportivo Pereira (3-2).



Siga leyendo: Cuatro jugadores de equipos antioqueños en el once ideal de la fecha 15 de la Liga Betplay



Preguntas sobre la nota: