Bre-B debutará con 10 millones de usuarios inscritos en Colombia

El país se prepara para una transformación histórica en su sistema de pagos, porque en septiembre próximo comenzará a operar plenamente Bre-B, la plataforma nacional de pagos inmediatos que permitirá realizar transferencias electrónicas en tiempo real entre bancos, billeteras digitales, cooperativas y fintechs, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Impulsado y administrado por el Banco de la República, Bre-B garantiza interoperabilidad y neutralidad entre todos los actores del ecosistema financiero, consolidándose como una infraestructura pública moderna y segura.