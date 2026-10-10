Bre-B alista nuevos usos: pagos entre empresas se habilitarían en 2027

En solo un año, Bre-B pasó de procesar dos millones a más de nueve millones de transacciones diarias y ya cuenta con 35 millones de colombianos que han registrado al menos una llave para recibir pagos. El sistema de pagos inmediatos del Banco de la República busca reducir la dependencia del efectivo y facilitar las operaciones cotidianas: desde pagar un taxi o un almuerzo hasta transferir dinero entre personas sin importar la entidad financiera.
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Pero el reto apenas comienza. Cerca del 70% de las transacciones que se realizan a través de Bre-B son inferiores a $100.000, una señal de su uso para pagos de bajo monto. Ahora, el sistema busca ampliar sus funcionalidades para incluir pagos empresariales, nóminas y proveedores, mientras enfrenta desafíos como extender su alcance a las zonas rurales, garantizar la continuidad del servicio y prevenir el fraude.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Ana María Prieto, directora de Bre-B, explica qué viene para el sistema y si los pagos entre personas seguirán siendo gratuitos.