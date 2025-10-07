¿Bre-B reemplaza a Transfiya? Así está funcionando el nuevo sistema de pagos inmediatos en Colombia

Bre-B es la nueva infraestructura nacional de pagos inmediatos que transforma la forma en que los colombianos transfieren dinero entre personas, comercios y entidades financieras. Este sistema, impulsado por el Banco de la República, permite realizar transferencias en cuestión de segundos, sin importar el banco o billetera digital utilizada, y está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.
La innovación de Bre-B radica en el uso de “llaves” digitales, que pueden ser el número de celular, la cédula o el correo electrónico del usuario, para identificar las cuentas bancarias. Gracias a esta funcionalidad, ya se han registrado más de 82 millones de llaves, lo que evidencia una rápida adopción en el sistema financiero nacional.