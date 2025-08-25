Brecha salarial entre jefes y empleados aumenta: Starbucks lidera la lista de desigualdades en 2025

Un nuevo informe del Instituto de Estudios Políticos (IPS), titulado Exceso Ejecutivo 2025, reveló que la diferencia entre lo que ganan los directores ejecutivos y los trabajadores promedio en las empresas con los salarios más bajos del S&P 500 no solo sigue siendo abismal, sino que además se ensanchó en los últimos años.
Según el estudio, entre 2019 y 2024, la remuneración promedio de los CEO en estas 100 compañías —conocidas como las “Low-Wage 100”— aumentó un 34,7%, hasta alcanzar los 17,2 millones de dólares anuales.
En contraste, los trabajadores solo vieron crecer su salario medio en un 16,3%, llegando a 35.570 dólares. Así lo dio a conocerla revista Forbes.
