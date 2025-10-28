x

Brinsa busca personal en Medellín y Cajicá; ofrecen grandes beneficios con contrato indefinido

Certificada como Great Place To Work en 2025, la empresa invita a profesionales y técnicos a sumarse a su equipo. Las ofertas tienen opciones sin experiencia.

    Brinsa, compañía detrás de Refisal y Blancox, busca talento en Medellín y Cajicá con oportunidades laborales estables. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
hace 42 minutos
bookmark

La compañía Brinsa S.A., reconocida por marcas como Refisal y Blancox, anunció nuevas ofertas laborales en distintas áreas y ciudades del país. Actualmente, la empresa busca talento en Medellín y Cajicá, con contratos a término indefinido y oportunidades para personas con o sin experiencia previa.

Las vacantes se concentran en los sectores de Producción, operarios y manufactura; Software, telecomunicaciones e informática; y Administración y oficina, lo que abre opciones tanto para perfiles técnicos como profesionales.

Le puede interesar: ¿Sin experiencia laboral? Explore estas 87.000 ofertas que hay en todo el país

¿Por qué trabajar en Brinsa?

Brinsa se define como una empresa que “transforma lo cotidiano en bienestar”, y su portafolio lo demuestra: desde la sal Refisal, presente en los hogares colombianos, hasta los productos de limpieza Blancox, que promueven el cuidado del hogar y la salud.

Con presencia en Colombia, Costa Rica y República Dominicana, la compañía impulsa proyectos con propósito económico, social y ambiental, comprometida con el desarrollo sostenible de la región.

En 2025, Brinsa fue certificada como Great Place To Work, reconocimiento que destaca su cultura organizacional basada en la confianza, el respeto y el bienestar de sus colaboradores. “Aquí el talento se impulsa, se inspira y transforma”, resalta la empresa.

Lea más: Ventas y logística concentran la mayoría de las 26.000 ofertas laborales disponibles en Medellín

Ofertas laborales más destacadas en Brinsa

Conoce las ofertas de empleo

Técnico Metrología - Cajicá

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Realizar calibraciones y verificaciones de instrumentos.

- Mantener y reparar equipos de instrumentación industrial.

- Asegurar el cumplimiento de la norma ISO 17025 en los procesos.

- Gestionar documentos de calibración y verificación.

- Colaborar en la mejora de procesos industriales.

Requerimientos:

- Técnico en Instrumentación o control de procesos electrónicos.

- Mínimo 1 año de experiencia en metrología industrial.

- Conocimiento de normas ISO 17025 y NTC 2031.

- Habilidades en manejo de herramientas ofimáticas.

- Tarjeta Profesional vigente.

Postúlese acá.

Tecnico electricista - Cajicá

Responsabilidades:

- Realizar mantenimiento eléctrico industrial preventivo y correctivo.

- Interpretar y manejar planos eléctricos con precisión.

- Implementar lógica cableada y programada en sistemas eléctricos.

- Coordinar protecciones eléctricas para asegurar el funcionamiento seguro de los equipos.

- Colaborar con otros técnicos para optimizar procesos eléctricos.

Requerimientos:

- Ser Técnico o tecnólogo en electricidad industrial.

- Poseer tarjeta profesional de electricidad CONTE o CONALTEL.

- Contar con certificación de competencia laboral del Sena con menos de 3 años.

- Un año de experiencia en el sector eléctrico industrial.

Envíe la hoja de vida.

Practicante en Gobierno de Datos - Medellín

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Apoyar en la gestión de datos y gobernanza de la información.

- Participar en proyectos de calidad de datos.

- Contribuir en la mejora continua de procesos de gestión de datos.

Requerimientos:

- Estar cursando una carrera en Ingeniería de Sistemas Ciencia de Datos Ingeniería Industrial o afines.

- Conocimientos básicos en gestión de datos.

- No haber firmado contrato de aprendizaje anteriormente.

- Interés en aprender sobre gobernanza y calidad de la información.

Conozca más detalles acá.

Practicante de diseño gráfico para marca y publicidad - Medellín

Salario: 1.500.000.

Responsabilidades:

- Apoyar al equipo de diseño gráfico en la creación de piezas visuales.

- Colaborar en el desarrollo de campañas publicitarias para las marcas.

- Asistir en la gestión de contenido visual para redes sociales.

- Desarrollar conceptos creativos junto al equipo de marketing.

- Asegurar que el diseño visual cumpla con los estándares de la marca.

Requerimientos:

- Estudiante de pregrado de diseño gráfico.

- Conocimiento básico de Adobe Creative Suite.

- Habilidad para trabajar en equipo y comunicar ideas.

- Interés en branding y publicidad.

- No haber firmado un contrato de aprendizaje.

- Tener el aval por parte de la Universidad para iniciar la práctica.

Postúlese ahora mismo acá.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas en hacer parte de Brinsa pueden consultar las vacantes activas a través de la plataforma Magneto Empleos o en el portal de empleo de la compañía. Para aplicar, solo deben:

1- Ingresar al sitio web y crear un perfil con sus datos personales.

2- Subir su hoja de vida actualizada.

3- Buscar “Brinsa” en el buscador de empresas.

4- Seleccionar la vacante de interés y postularse directamente.

El proceso es gratuito y completamente en línea.

