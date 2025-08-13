Brokix, la banda caleña que fusiona rock con reggaetón y que ha colaborado con Feid y Jhay P

El reggaetón ya no es solo reggaetón. Es un género que, como muchos, se ha transformado debido a las numerosas combinaciones de sus sonidos con otros ritmos que, a simple vista, parecieran estar a metros de distancia de él. Sin embargo, estas “mezclas” son el resultado de procesos creativos que quieren expandir los límites del género.
Brokix es un grupo de tres jóvenes caleños que fusionan rock, punk, trap y dembow. Desde 2019, Kryan, Jayce y KidNicco conforman esta agrupación producto de la pasión que desde adolescentes sentían por la música. Ahora, el grupo ha logrado colaborar con artistas como Feid –ya reconocido a nivel internacional– y con cantantes emergentes de fuera de su tierra natal, como Jhay P.
Con este último estrenaron recientemente Flores, y EL COLOMBIANO conversó con la agrupación para conocer cómo fue el proceso colaborativo y cuáles son sus planes a futuro.