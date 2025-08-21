x

Vídeo | Las ocurrencias de Rigo: puso a pedalear a su acompañante en la vía a Santa Elena

El ciclista antioqueño intercambió su bicicleta por una moto en plena subida, provocando carcajadas y halagos en sus redes sociales.

  • Rigoberto Urán sigue rompiendo redes con su humor particular. Foto: Captura de vídeo @rigobertouran
Sara Gil Martínez
hace 2 horas
El exciclista antioqueño Rigoberto Urán volvió a protagonizar un momento épico en redes sociales tras compartir un vídeo en el que desafía a su acompañante a intercambiar roles entre moto y bicicleta.

La publicación, que data del 19 de agosto, ya está generando cientos de reacciones entre seguidores y amantes del humor auténtico.

Lo que comenzó como una salida tranquila con su clásico “hay que rodar”, se transformó en un reto improvisado en la vía que conecta Rionegro con el alto de Santa Elena, una de las zonas más emblemáticas para los ciclistas en la temporada de Feria de las Flores.

En el video se observa a Rigo partiendo de su casa, acompañado por un amigo que conduce una AKT Dynamic RX 150 cc. Al llegar a una bahía de descanso, el ciclista finge un pinchazo o molestia en la rodilla y, entre risas, propone cambiar de vehículo. Él toma la moto, mientras su compañero se mantiene confiado, sube a la bicicleta y enfrenta la subida sin tener idea de lo que le esperaba.

Desde ese momento, la escena se convierte en comedia sobre ruedas. Rigo actúa como narrador mientras su amigo sufre, suda y finalmente termina exhausto en el suelo. Todo ocurre con una energía relajada, divertida y sorprendentemente profunda, ya que refleja que más allá del rendimiento o la competencia, lo importante es disfrutar el camino.

El público respondió con entusiasmo. Comentarios como “De jeans y casco de moto, me le quito el sombrero”, “un verraco” y “el rival de Pogacar” llenaron las redes, celebrando tanto el carisma de Urán como su capacidad de conectar con la gente de manera espontánea y jocosa.

Utilidad para la vida