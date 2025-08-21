Vídeo | Las ocurrencias de Rigo: puso a pedalear a su acompañante en la vía a Santa Elena

El exciclista antioqueño Rigoberto Urán volvió a protagonizar un momento épico en redes sociales tras compartir un vídeo en el que desafía a su acompañante a intercambiar roles entre moto y bicicleta.

La publicación, que data del 19 de agosto, ya está generando cientos de reacciones entre seguidores y amantes del humor auténtico.

Lo que comenzó como una salida tranquila con su clásico “hay que rodar”, se transformó en un reto improvisado en la vía que conecta Rionegro con el alto de Santa Elena, una de las zonas más emblemáticas para los ciclistas en la temporada de Feria de las Flores.