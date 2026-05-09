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Brote de hantavirus en vuelo de KLM genera preocupación sanitaria internacional

Autoridades sanitarias de Europa y la OMS monitorean posibles contagios de hantavirus relacionados con un crucero turístico y un vuelo de KLM, luego de varias muertes y casos sospechosos asociados a pasajeros y tripulación.

  • En diferentes países de Europa están realizando vigilancia epidemiológica por el posible brote del hantavirus en un vuelo de KLM. FOTO: Joao Luiz Bulcao / Hans Lucas via AFP.
    En diferentes países de Europa están realizando vigilancia epidemiológica por el posible brote del hantavirus en un vuelo de KLM. FOTO: Joao Luiz Bulcao / Hans Lucas via AFP.
El Colombiano
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Europa Press
hace 1 hora
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Un brote de hantavirus vinculado al crucero neerlandés MV Hondius y a un vuelo de la aerolínea KLM encendió las alertas sanitarias internacionales y activó protocolos de vigilancia epidemiológica en varios países de Europa.

La preocupación aumentó después de que una azafata de KLM fuera hospitalizada en Ámsterdam por síntomas compatibles con hantavirus tras haber tenido contacto con una pasajera que posteriormente falleció en Johannesburgo, Sudáfrica. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó después que la tripulante dio negativo en las pruebas, el caso evidenció el nivel de alerta que mantienen las autoridades sanitarias frente al brote.

Las autoridades sanitarias mantienen seguimiento sobre pasajeros que desembarcaron en distintos países y sobre personas que compartieron vuelos o tuvieron contacto cercano con los afectados. La OMS, junto con organismos de salud de al menos doce países, coordina el rastreo epidemiológico y las medidas preventivas.

También le puede interesar: Estos son los países con mayores reportes de hantavirus en el mundo, ¿está Colombia?

Aunque en la mayoría de los casos el contacto con personas infectadas habría sido breve, las autoridades europeas activaron protocolos de máxima precaución. En Italia, cuatro pasajeros vinculados al vuelo de KLM fueron remitidos a las regiones de Calabria, Campania, Toscana y Véneto, donde permanecen bajo seguimiento médico mientras se cumple el periodo de incubación del virus.

Vigilancia epidemiológica

Uno de los casos que más atención ha generado ocurre en Campania, Italia, donde una persona que tuvo contacto previo con la mujer fallecida será sometida a exámenes especializados para descartar contagio y determinar una posible evolución de la enfermedad.

En Toscana, otra mujer permanece en cuarentena preventiva en Florencia luego de coincidir con la pasajera durante el embarque. Aunque el contacto no habría sido prolongado, las autoridades decidieron mantener la vigilancia epidemiológica.

La vigilancia también se extendió a Cataluña, España, donde las autoridades localizaron a una pasajera que inicialmente no había sido detectada porque cambió de asiento durante el vuelo. La mujer fue hospitalizada en aislamiento preventivo y, al igual que otros pasajeros monitoreados en Europa, no presenta síntomas hasta el momento. Mientras tanto, el Ministerio de Salud italiano reiteró que, según evaluaciones de la OMS y del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, el riesgo para la población general continúa siendo bajo y no se considera un escenario de transmisión masiva.

Una de las personas que permanece bajo observación es una mujer de 32 años internada en el Hospital de Alicante, España, quien ya dio negativo a una primera prueba PCR. En las próximas horas será sometida a un segundo examen para confirmar el resultado negativo. Hasta ahora no se han reportado nuevos contagios.

El temor que ha generado el hantavirus

El caso de la azafata de KLM generó especial atención porque había estado en contacto en Johannesburgo con una pasajera neerlandesa de 69 años que falleció tras descender del crucero. La mujer incluso alcanzó a abordar brevemente un avión de KLM antes de que la tripulación decidiera impedirle continuar el viaje debido a su delicado estado de salud.

El foco principal de la emergencia estaría relacionado con el crucero MV Hondius, que zarpó desde Ushuaia, Argentina, y en el que se reportaron al menos ocho casos confirmados o sospechosos y tres muertes asociadas al virus. Según reportes internacionales, la cepa identificada sería el virus Andes, considerada la única variante conocida del hantavirus con capacidad de transmisión entre humanos, aunque esta ocurre de manera limitada y generalmente en contactos estrechos.

Mientras tanto, el foco principal de vigilancia continúa en Tenerife, en las islas Canarias, donde está previsto el desembarco de los 117 pasajeros del MV Hondius el domingo 10 de mayo. La operación se realizará mediante un corredor sanitario aislado, con vehículos sellados y sin contacto con la población local. Frente a la preocupación internacional, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió calma y aseguró que “esto no es otro COVID-19”.

Aunque las autoridades internacionales han insistido en que el riesgo de propagación masiva sigue siendo bajo, el episodio revive las preocupaciones globales sobre enfermedades infecciosas transmitidas durante viajes internacionales y cruceros, especialmente después de la pandemia de covid-19.

Mientras tanto, el laboratorio biotecnológico estadounidense Moderna informó este viernes 8 de mayo que inició investigaciones preliminares para desarrollar una vacuna contra el hantavirus. La compañía señaló que actualmente adelanta trabajos preclínicos, iniciados incluso antes de que se conociera el brote relacionado con el crucero.

Expertos recuerdan que el hantavirus suele transmitirse por contacto con excrementos o fluidos de roedores infectados y que los casos de transmisión entre humanos continúan siendo extremadamente raros.

Lea más: “Somos personas, no una noticia”: el drama de los pasajeros atrapados en crucero por brote de hantavirus

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