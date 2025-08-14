Bruce Mac Master asegura que el propio presidente Petro le pidió no invitarlo al Congreso de la Andi

La relación entre la Andi, el gremio de empresarios, y el Gobierno Petro pasa quizá por su peor momento. En la última semana, EL COLOMBIANO reveló que el jefe de Estado no fue invitado al Congreso Empresarial que hoy se celebra en Cartagena. En la mañana de este jueves, 14 de agosto, Bruce Mac Master reveló que fue Gustavo Petro quien pidió no ser citado al evento.
Según el líder gremial, el mandatario le expresó directamente que prefería no asistir a este tipo de eventos. “Me dijo: «no me invite». Que se sentía más tranquilo en otros espacios y que no quería estar con los grupos gremiales”, relató el dirigente en declaraciones a Blu Radio.
Aun así, Mac Master enfatizó que la comunicación entre el Gobierno y el sector productivo no puede romperse. Como ejemplo, señaló que durante el desarrollo del congreso se alcanzó un acuerdo con el Ministerio de Agricultura y la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el caso Rosero, lo que demuestra que el diálogo es posible.
El jefe de la Andi considera que la relación con el Gobierno “no se trata de ser amigos o aliados, sino de trabajar para que a Colombia le vaya mejor”.